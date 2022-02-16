Samanyolu Haber /Gündem / Sedef Kabaş'a AYM'den de ret /16 Şubat 2022 17:28

Sedef Kabaş'a AYM'den de ret

Anayasa Mahkemesi, katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatlarının, "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi" talebini reddetti.

SHABER3.COM

Gazeteci Sedef Kabaş''ın avukatları, tahliye isteminin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

Başvuruda, Sedef Kabaş'ın "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi" talep edildi. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, "tedbiren tahliye talebi"ni reddetti.

BİREYSEL BAŞVURU DAHA SONRA GÖRÜŞÜLECEK
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.

Yüksek Mahkemenin de "Başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

Sedef Kabaş'ın, tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edilen bireysel başvuru, esas yönünden inceleme yapılmak üzere daha sonra görüşülecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedef Kabaş'a AYM'den de ret Sonraki Haber >>

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:08