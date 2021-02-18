Selahattin Demirtaş'tan Gara açıklaması

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 yurttaşa ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.



Selahattin Demirtaş'tan Gara katliamına ilişkin açıklama geldi.





Demirtaş'ın Twitter'dan yayınlanan mesajında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri yer aldı.





Şehitlerin ardından Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik eleştirilere de cevap veren Selahattin Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır" dedi.







