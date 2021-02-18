Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'tan Gara açıklaması /18 Şubat 2021 21:51

Selahattin Demirtaş'tan Gara açıklaması

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda uzun süredir örgütün elinde bulunan asker ve sivillerin teröristlerce şehit edilmesi konusunda bir açıklama da HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 yurttaşa ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş'tan Gara katliamına ilişkin açıklama geldi.

Demirtaş'ın Twitter'dan yayınlanan mesajında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri yer aldı.

Şehitlerin ardından Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik eleştirilere de cevap veren Selahattin Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır" dedi.


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