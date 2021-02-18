Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 83 can kaybı 7 bin 241 yeni vaka /18 Şubat 2021 21:47

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 83 can kaybı 7 bin 241 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 83 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 241 kişiye vaka, 640 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 821 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 217 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 187

Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam ağır hasta sayısı bin 187, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50, bugünkü test sayısı 115 bin 406 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 18 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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