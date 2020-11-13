Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk’tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali /13 Kasım 2020 19:51

Selçuk’tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali

20 Kasım'da sona erecek ara tatil bugün başladı. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil bitiminde tüm sınıflar için okula dönüş sinyali verdi: Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.

SHABER3.COM

2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül’de; 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar için de 12 Ekim’de başladı.

Öğrenciler haftada iki gün okula giderken ilk ara tatil bugün başladı. 20 Kasım’da sona erecek tatil öncesi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selçuk’tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:43