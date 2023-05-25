Samanyolu Haber /Politika / Selin Sayek Böke: Krizin arifesindeyiz /25 Mayıs 2023 23:44

Selin Sayek Böke: Krizin arifesindeyiz

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, SWAP'lar ve Hazine dövizleri çıkarıldığında Merkez Bankası’nın -76,2 milyar dolar net rezervi olduğunu açıklayarak, “Tablo ağır. Döviz kıtlığı yaşıyoruz. Bir ödemeler dengesi krizinin arifesindeyiz. Bu tablonun tek bir sorumlusu var: Akıl dışı, bilimle çatışan, rantçı ekonomik tercihlerde ısrar eden Erdoğan!” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Twitter hesabımdan seçim öncesi ülke ekonomisinin içinde bulunduğu son durumunu paylaştı.

BÖKE EKONOMİDEKİ ACI TABLOYU AÇIKLADI

“Erdoğan'la devam edersek ilaç, yakıt, gıda bile ithal edemez hale geleceğimiz, yoklukla sınanacağımız ağır bir krize gireceğiz” uyarısında bulunan Böke paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“En güncel veriyle TCMB’nin SWAP dahil net rezervi 2002 yılından beri ilk kez eksiye düşerek -0,2 milyar dolar oldu.

*SWAP’lar düşüldükten sonra net rezervler -60,3 milyar dolara, Hazine’nin dövizleri de çıkıldığında -76,2 milyar dolara düşüyor.

*Döviz rezervleri tükenmiş durumda. Bankalar çok küçük miktarlarda döviz çekimlerini bile karşılayamaz hale geldi.

“BU TABLONUN TEK SORUMLUSU ERDOĞAN”

*Tablo ağır. Döviz kıtlığı yaşıyoruz. Bir ödemeler dengesi krizinin arifesindeyiz. Bu tablonun tek bir sorumlusu var: Akıl dışı, bilimle çatışan, rantçı ekonomik tercihlerde ısrar eden Erdoğan!

“İLAÇ, YAKIT, GIDA BİLE İTHAL EDEMEZ HALE GELECEĞİZ”

*28 Mayıs’ta bir karar vereceğiz. Erdoğan’la devam edersek ilaç, yakıt, gıda bile ithal edemez hale geleceğimiz, yoklukla sınanacağımız ağır bir krize gireceğiz.

*Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçersek liyakatli ekonomi kadrolarıyla bu yıkımdan hızla çıkacağız. Feraha ve refaha kavuşacağız. Karar hepimizin.
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