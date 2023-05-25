Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, avantajlı gittiği Ankara’da maçın hemen başında geriye düştü.



İkinci yarıda 61. dakikada bulduğu golle maça denge getiren Başakşehir, 90’da Hacıyovanis’in attığı gole engel olamayınca maç uzatmalara gitti. Ankaragücü’nde Mujakic ilk uzatma bölümünde kırmızı kart gördü. Başkent ekibinin 10 kişi kalmasıyla oyun kontrolü Başakşehir’e döndü. 111. dakikada sahneye çıkan Philippe Keny şık bir kafa golüyle maçı 2-2’ye getirdi ve avantaj Medipol Başakşehir’e geçti. Kalan dakikalarda Ankaragücü golü bulamayınca İstanbul ekibi adını finale yazdırdı.



Tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası’nda finale çıkmayı başaran Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile şampiyonluk için mücadele edecek.



Başakşehir, Türkiye Kupası’nda daha önce 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

İLK GOL ERKEN GELDİ



Maça baskılı başlayan Ankaragücü 11. dakikada öne geçti. Kitsiou’nun ara pasında ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.



İlk yarısı 1-0 Ankaragücü’nün üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Başakşehir, 61. dakikada beraberliği yakaladı. Deniz Türüç’ün sağ kanatta yaptığı ortada arka direkte bomboş durumda kafa vuruşu yapan Serdar Gürler, takımına beraberliği getirdi.



Maçın son bölümünde baskısını arttıran Ankaragücü 90’da Anastasios Chatzigiovanis ile golü bulup maçı uzatma bölümüne taşıdı. İlk uzatma devresinde daha önce sarı kartı Nihad Mujakic, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.



111. dakikada sahneye çıkan Keny ceza sahasına gelen ortada iyi bir kafa vuruşu yaparak durumu 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda Ankaragücü golü bulamayınca Emre Belözoğlu’nun takımı finalist oldu.



ANKARAGÜCÜ’NÜN HASRETİ DİNMEDİ



Ankaragücü, 32 yıldır kupada finale kalamıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynamış ve Galatasaray’a kaybetmişti. Kupayı 1971-1972 ve 1980-1981 yıllarında iki kez kazanan MKE Ankaragücü, üç defa da finalde kaybetti.



Başakşehir’e elenen Ankaragücü’nün böylece Türkiye Kupası’ndaki final hasreti 33 yıla çıktı.

MAÇ KAPALI GİŞE OYNANDI



Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı’nda oynanan rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR RAKİBİNE 14 MAÇTIR YENİLMİYOR



Başakşehir, Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son 14 maçı da kaybetmedi.



İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 14 maçın 12’sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 2 maç ise berabere bitti. Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 24 Nisan 2011’de deplasmanda 4-1’lik skorla aldı.



Ankaragücü ile Başakşehir, tarihlerinde ise toplamda 22 kez karşılaştı. Bu maçların 12’sini Başakşehir, 4’ünü Ankaragücü kazanırken, 6 müsabaka ise beraberlikle



İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında yediği gollerle 1-0 kaybeden Ankaragücü, tur atlamak için rakibini iki farklı mağlup etmesi gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası MKE Ankaragücü’nün tek farklı galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmalara gidecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle biterse finale kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

ERYAMAN STADYUMU KAPALI GİŞE



Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı’nda oynanan rövanş maçına büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR RAKİBİNE KARŞI SON 13 MAÇTAN YENİLMEDİ



Başakşehir, Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son 13 maçı da kaybetmedi.



İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 13 maçın 12’sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Taraflar arasındaki son 9 maçı da Başakşehir kazandı. Başkent ekibi, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 24 Nisan 2011’de deplasmanda 4-1’lik skorla aldı.



Ankaragücü ile Başakşehir, tarihlerinde 21 kez karşılaştı. Bu maçların 12’sini Başakşehir, 4’ünü Ankaragücü kazanırken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

ANKARAGÜCÜ’NDE 32 YILLIK HASRET



Ankaragücü, 32 yıldır kupada finale kalamıyor.



Sarı-lacivertliler, son olarak 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynamış ve Galatasaray’a kaybetmişti. Kupayı 1971-1972 ve 1980-1981 yıllarında iki kez kazanan MKE Ankaragücü, üç defa da finalde kaybetti.



Başkent temsilcisi, Başakşehir’i elemesi durumunda 6. kez finalde yer almaya hak kazanacak.

BAŞAKŞEHİR TURU GEÇERSE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK



Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.



Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.