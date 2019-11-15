Senatör Graham'dan yaptırım uyarısı

VOA Türkçe’nin haberine göre Graham, Türkiye’nin güvenlik kaygıları ve Suriye'deki operasyonu konusundaki bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye’nin kaygılarını uzun süredir anlayışla karşılıyorum. Ancak çeşitli vesilelerde Türkiye’ye bu sorunun çözümünde doğru yolun Suriye’ye girip operasyon düzenlemeden, sınırda askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak olduğunu söyledim. Ancak Erdoğan diğer yolu seçti” dedi.





Cumhuriyetçi Graham, Kongre’deki Türkiye’ye yaptırım tasarısıyla ilgili olarak da “Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, bu durumda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato’ya getireceğiz. Bu tasarı da 95 oyu toplayacak. Türk-Amerikan ilişkilerine bir darbe indirecek. Umarım bu olmaz ama bu da onlara kalmış” dedi.



