Samanyolu Haber /Gündem / Senatör Graham'dan yaptırım uyarısı /15 Kasım 2019 11:54

Senatör Graham'dan yaptırım uyarısı

Erdoğan'la Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Graham Senatoya gelecek yaptırım tasarısı ile ilgili açıklama yaptı.

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VOA Türkçe’nin haberine göre Graham, Türkiye’nin güvenlik kaygıları ve Suriye'deki operasyonu konusundaki bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye’nin kaygılarını uzun süredir anlayışla karşılıyorum. Ancak çeşitli vesilelerde Türkiye’ye bu sorunun çözümünde doğru yolun Suriye’ye girip operasyon düzenlemeden, sınırda askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak olduğunu söyledim. Ancak Erdoğan diğer yolu seçti” dedi.

Cumhuriyetçi Graham, Kongre’deki Türkiye’ye yaptırım tasarısıyla ilgili olarak da “Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, bu durumda Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato’ya getireceğiz. Bu tasarı da 95 oyu toplayacak. Türk-Amerikan ilişkilerine bir darbe indirecek. Umarım bu olmaz ama bu da onlara kalmış” dedi.

Graham'ın dün Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la IŞİD ile mücadele konusunda tartışma yaşadıkları ABD basınındaki haberlere yansımıştı. Senatör Graham, dünkü toplantı hakkındaki izlenimlerini ise şu sözlerle dile getirdi: “Başkan’ın beş senatörün bir devlet başkanıyla görüşmesine girmesine izin vermesinden çok etkilendim. Başkan Trump, ‘Neler söyleyecekler dinlemenizi istiyorum’ dedi. Bence çok akıllıca bir hareketti. Saygı çerçevesinde bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ‘IŞİD’i yenilgiye uğratanların kendileri olduğunu’ söylediğinde itiraz ettim. IŞİD’i yenilgiye uğratanlar onlar değil, SDG ve büyük ölçüde Kürtler’di. ‘Hiç kimsenin yapamadığını yapıp Kongreyi biraraya getirdiniz’ dedim.”

"Ermeni tasarısını zamanlama açısından doğru bulmadım"

Dünkü görüşme sonrasında, Senatör Lindsey Graham, daha önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan tasarının Amerika Senatosu’nda gündeme gelmesini engellemişti.

Senato’da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye konusuna dair görüştüklerini aktaran Graham tasarıyla ilgili olarak, “Senatörler olarak tarihi yeniden yazmamalıyız. Türkiye ve Ermenistan’ın bir araya gelerek bu soruna çözüm bulmasını umuyorum” dedi.

Lindsey Graham bugün gazetecilere açıklama yaparken tasarının Senato'da görüşülmesini neden engellemeye karar verdiği konusundaki bir soru üzerine de, temelde tasarının içeriğine karşı olmadığını sadece zamanlamasını yanlış bulduğunu söyledi.
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