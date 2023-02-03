Samanyolu Haber /Dünya / Senatörlerden Biden'a F-16 mektubu /03 Şubat 2023 09:02

Senatörlerden Biden'a F-16 mektubu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatörler Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylama şartına bağladı.

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Başkan Joe Biden'a bir mektup gönderen 29 Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatör, mayıs ayında NATO üyeliğine başvuran iki İskandinav ülkesinin üyelik koşullarını yerine getirmek için "iyi niyetli çaba" gösterdiğini belirtti.

Senatörler mektupta, iki ülkenin NATO'ya katılım protokollerinin "Türkiye tarafından onaylanmasının ardından Kongre'nin F-16 satışını değerlendirebilceği, bunun yapılmamasının ise söz konusu satışın sorgulanmasına yol açacağını" belirtti.

Biden yönetimi daha önce Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiği yönünde mesajlar verdi ancak bu satışın gerçekleşebilmesi için Senato'nun desteğine ihtiyacı var. Kongre yabancı silah satışlarını engelleyebilse de, daha önce başkanlık vetosunu aşmak için gereken üçte iki çoğunluğu her iki mecliste de sağlayamadığı durumlar olmuştu.

Senato ise ilk kez F-16 satışını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine bağlamış oldu.

Perşembe günü Amerikan CNN televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, savaş uçağı alımını, İskandinav ülkelerin NATO üyelik sürecine bağlamadıklarını söylemişti.

Türkiye Ekim 2021'de 40 adet Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın alma talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay Washington'a yaptığı ziyarette NATO konusunun satış için bir ön koşul olmaması gerektiğini söyledi ve Biden yönetimini Kongre üzerinde ikna edici baskı kurması çağrısında bulundu.

Ankara, ABD'nin savaş uçağı satışına izin vermemesi halinde bu ihtiyacını farklı ülkelerden karşılayacağı sinyalini veriyor.
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