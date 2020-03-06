Samanyolu Haber /Gündem / Serakib'de ilk ortak devriye düzenlendi /06 Mart 2020 22:22

Serakib'de ilk ortak devriye düzenlendi

Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de vardığı ateşkes anlaşması sonrasında mutabık kalınan ortak devriye faaliyeti yapıldı.

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Moskova’da, İdlib'de mevcut temas hattı boyunca askeri faaliyetlerin durdurulması kararının alınmasından sonra, Rus askerleri ve TSK, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda ilerlerken görüldü.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’da üstünde mutabık kaldıkları protokol metninde, 15 Mart’ta M4 Karayolu’nun Trumba’dan (Serakib’in batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu.

Ruptly’nin yayınladığı videoda, Rusya ve Türkiye’ye ait askeri araçların, yoğun çatışmaların ardından Rus askeri polisinin yerleştirildiği Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda ilerlediği görüldü.

Moskova’da, Soçi’de 17 Eylül 2018’de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse Halep’te Suriye hükümetinin denetiminde olan kentleri Lazkiye ile birbirine bağlayan M4 Karayolu’nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. 

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