Serena Williams tenisi bırakıyor

ABD'li tenisçi Serena Williams, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından tenisi bırakacağını açıkladı.





Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü raket, 29 Ağustos'ta başlayacak ABD Açık'a katılmasının ardından tenisten uzaklaşacağını belirten Williams, "Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Bu, hayal edebileceğim en zor şey. Tenise veda etmek istemiyorum, ama hayatımın sonraki aşamasına hazır olduğumu da biliyorum" ifadelerini kullandı.





40 yaşındaki tenisçi, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabına “Geriye sayım başladı”' mesajını yazması dikkati çekti.









Williams, teniste bugüne kadar gelmiş geçmiş en ikonik sporculardan biri olarak tanınıyor. Serena ve ablası Venus, tenisin gidişatını değiştirmek ve sporda cinsiyet eşitliğine büyük bir katkıda bulunmakla anılıyor. Williams, "Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz" diyor. Forbes listesinde bugüne kadar en çok kazanan kadın sporcu unvanını alan Williams, geçtiğimiz yıllarda bir girişim sermayesi şirketi kurdu.



