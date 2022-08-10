Çin Tayvan'ı işgal mi edecek?

Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yaptığı ziyaret bölgedeki gerilimi artırdı.





Söz konusu girişimin ardından Pekin yönetiminin başlattığı askeri tatbikat sürerken, bu hazırlıkların işgal planı olduğu iddia edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatlarının "işgal planına hazırlık" olduğunu savundu. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatlarının "işgal planına hazırlık" olduğunu savundu.

Bakan Wu, düzenlediği basın toplantısında, daha önce açıklanan 4 günlük süreye rağmen devam eden geniş ölçekli tatbikatların, Hint-Pasifik bölgesinin en yoğun hava ve gemi taşımacılığı güzergahlarından birindeki faaliyetleri aksattığını, bölgesel barış ve güvenliğe zarar verdiğini belirterek, Çin'i "sorumsuzca hareket etmekle" suçladı.Pekin'in 'Pelosi'nin ziyaretini bahane ederek Tayvan Boğazı ve çevresinde hakimiyet kurmaya yönelik niyetini ortaya koyduğunu' ifade eden Wu, "Çin, tatbikatları Tayvan'ı işgal planına hazırlık için kullanıyor" dedi.Wu, Çin'in, tatbikatlar sırasında taraflar arasındaki fiili hava ve deniz hattını belirleyen itibari "orta çizgiyi" geçip uzun zamandır kabul edilen zımni uzlaşmayı ihlal ettiğini, Tayvan Boğazı'ndaki uzun dönemli statükoyu değiştirmek için bu eylemleri sıradanlaştırmaya çalışabileceğini söyledi.Tatbikatlar sırasında Ada çevresine güdümlü füzelerin fırlatıldığını, Çin'in açıkça diğer ülkeleri, 'Tayvan'ı işgal etme girişimine müdahale etmekten caydırmaya' çalıştığını söyleyen Wu, "Erişimi engellemeye yönelik taktiklerin prova edilmesi Çin'in Tayvan'ın ötesindeki jeo-stratejik ihtiraslarını gözler önüne seriyor. Çin'in askeri tatbikatların gerisindeki asıl niyeti Tayvan Boğazı'nda ve tüm bölgede statükoyu değiştirmek" ifadelerini kullandı.Çin'in Tayvan'a yönelik tavrını yalnızca bahane olarak kullandığı, asıl hedefinin etkisini Ada'nın ötesinde genişletmek olduğunu ileri süren Wu, özgürlüğü savunan tüm ülkeleri 'otoriterliğin yayılmasına' tepki vermek üzere birlik olmaya çağırdı.