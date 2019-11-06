Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup kürsüsünden duyurduğu, “Bir bakanın yasa dışı uygulamalara katıldığı duyumları alıyoruz.” sözlerinin akabinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uluslararası lobicilik yaptığı duyumlarını aldık. Bakanın acilen açıklama yapması gerekiyor.” dedi.





Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında ima ettiği bakanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu kaydetti.







SESSİZ KALDIĞI HER DAKİKA...





Çavuşoğlu’nun uluslararası lobicilik faaliyetlerine katıldığı ve yüklü bir ödeme aldığı iddialarını aktaran Özel, “Türkiye'nin dış politikasını temsil eden bir kişinin böyle bir skandalda ismi geçtiği için hemen açıklama yapması gerekiyor. Sessiz kaldığı her dakika ülkenin itibarını zedeler.” dedi.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın eski seçim kampanyası yöneticisi Manafort’un sızdırılan e-mail yazışmalarında, Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde başkan olarak görev yaptığı dönemde Ukrayna hükümeti adına para karşılığında lobi faaliyetinde bulunduğu belirtilmişti.





Özel, “Bu iddialar dünyanın neresinde olursa olsun sarsıcı iddialardır. Özellikle görevdeki bir bakan hakkındaysa daha da sarsıcıdır.” dedi.





ÖZEL: GEÇEN HER SAAT İDDİAYI GÜÇLENDİRİYOR"





Konunun üzerine gidilmesi ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Özel, “Bakanın suskunluğu rahatsız edicidir. Bu tip konularda açıklama yapılmadan geçen zaman aynı zamanda iddiayı güçlendirir. Hem bakan hem de bu konuda konuşması gereken diğer kişilerin susması sebebiyle ülkenin uluslararası itibarı zarar görüyor.” diye konuştu.