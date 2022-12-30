Samanyolu Haber /Gündem / SGK ofisleri EYT basvuruları için yarın da açık olacak /30 Aralık 2022 12:06

SGK ofisleri EYT basvuruları için yarın da açık olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanların bu yıl bitmeden prim ödemek istemesi nedeniyle oluşan yoğunluğun ardından yarın da çalışma kararı aldı.

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Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

İstanbul'daki SGK merkezleri önünde izdiham vardıImage caption: İstanbul'daki SGK merkezleri önünde izdiham vardı
Eksik günler için ödenmesi gereken primler yeni yılda zamlanacak.
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