SGK ofisleri EYT basvuruları için yarın da açık olacak

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.



İstanbul'daki SGK merkezleri önünde izdiham vardıImage caption: İstanbul'daki SGK merkezleri önünde izdiham vardı

Eksik günler için ödenmesi gereken primler yeni yılda zamlanacak.