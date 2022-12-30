Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü kick Boks'çu Andrew Tate, insan kaçakçılığından gözaltına alındı /30 Aralık 2022 12:49

Ünlü kick Boks'çu Andrew Tate, insan kaçakçılığından gözaltına alındı

Sosyal medya ikonu ve eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Romanya'da gözaltına alındı. ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor ile Romanya merkezli Libertatea ve Gândul gazetelerine göre polis, insan kaçakçılığı ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Tate kardeşleri gözaltına aldı.

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Reuters haber ajansı da insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildiğini aktardı.

Reuters aynı zamanda avukatlarının bir açıklama yapmadığını ancak gözaltına alındıklarını doğruladığını belirtti.

Savcıların açıklamasında ise zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları" belirtildi.

Zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu da açıklamaya eklendi.


Tate'yi sosyal medya paylaşımındaki, Raomanya markası olan Jerry's Pizza'ya ait olan bir kutu ele verdi.


Romanya Emniyet Müdürlüğü Organize Suç ve Terörizm Birimi’nden Perşembe günü yapılan açıklamada isim verilmeden iki İngiliz vatandaşı ve iki Romanya vatandaşının 24 saat boyunca ifadelerinin edinilmesi amacıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılara kadınları zorla evlendirmek, taciz etmek ve kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.

Libertatea gazetesi, yargı mercilerine dayandırdığı haberinde Andrew ve Tristan Tate’in insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamarıyla sorgulandığını belirtti.

Tate kardeşlerin sözcüsü tarafından İngiliz basın kuruluşları Independent ve Daily Mail’e yapılan açıklamada, “gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları” belirtildi.

Nisan ayında Romanya polisi Tate’in evini bir kadının burada tutulduğu iddiaları üzerine insan kaçakçılığı suçlamasıyla basmıştı.

Haber sitesi Daily Beast ise soruşturma sürdükçe polisin suçlamaları insan kaçakçılığı ve tecavüze dönüştürdüğünü haberleşmişti.

O dönem Daily Beast’e konuşan Tristan Tate, “evinde hiçbir kızın bulunmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını” söylemişti.

En son Thunberg'in kendisine verdiği yanıt ile gündeme geldi

Tate’in ismi en son olarak çevre aktivisti Greta Thunberg'in kendisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

Tate, “Bana email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” diyerek Thunberg ile dalga geçmişti.

Thunberg de Tate'ye 'anladığı dilden' bir cevap vermişti.


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