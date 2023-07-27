Sıcak hava bunalttı, yağış geliyor…

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul bugün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik istasyon sonuçlarına göre bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile’de ölçüldü.



Meteoroloji’den alınan bilgiye göre İstanbul’da sıcaklık ölçümü Eyüp’te 42.9, Çekmeköy’de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.



BUGÜNDEN İTİBAREN HAVA DEĞİŞİYOR



Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüşe geçecek ve bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 27°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KIRKLARELİ 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



DENİZLİ 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 28°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN 28°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BOLU 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 25°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 22°C, 43°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 29°C, 43°C

Az bulutlu ve açık