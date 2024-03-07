Samanyolu Haber /Ekonomi / Sıcak para kaçıyor: Yabancılar son üç haftada 200 milyon dolarlık hisse sattı /07 Mart 2024 22:01

Sıcak para kaçıyor: Yabancılar son üç haftada 200 milyon dolarlık hisse sattı

Bloomberg HT’nin Merkez Bankası verilerinden derlediğine göre yabancılar son üç haftada Borsa İstanbul'daki 200 milyon dolarlık hissesini sattı. Paralarını alıp Türkiye pazarını terketti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışından sıcak para gelecek dedikçe, Türkiye’deki yabancılar hisselereni satıp gidiyor.

Yurt dışında yerleşik kişiler 1 Mart haftasında 75,4 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Bloomberg HT’nin Merkez Bankası verilerinden derlediğine göre yabancılar son üç haftada 200 milyon dolarlık hisse sattı.

YABANCILAR BORSA İSTANBUL’DAN ÇIKIYORLAR

Borsanın son dönemdeki yükselişinin nedenlerinden biri yabancı yatırımcının yüklü alımlarıydı. Yabancı yatırımcılar ocakta 236,5 milyon dolarlık net alım yapmıştı.

Bu alımlarla birlikte geçtiğimiz günlerde 9.400 seviyesini gören BIST 100 endeksi şu an 8.980 seviyesinde.

Yabancılar satış yaptıkça Borsa İstanbul’daki çöküş hızlanıyor.
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