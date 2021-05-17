Samanyolu Haber /Kültür / "Sicilim Tertemiz Benim" /17 Mayıs 2021 12:29

"Sicilim Tertemiz Benim"

Bu sürecin mağdur ve mazlumlarından bir maznunun Mahkemeye müdafaa için sunduğu mânidar bir şiirini takdim ediyorum.

SHABER3.COM

Abdullah Aymaz | samanyoluhaber.com
Sicilim Tertemiz Benim

Bir kalkışma oldu güzel yurdumda
Ben bu işe şaştım kaldım Hakim Bey
Alet oldu buna şanlı ordum da
Hayret ettim dondum kaldım Hakim Bey

Biraz zaman geçti kapım çalındı
Emniyette ifadeler alındı
Teröristsin diye damga vuruldu
Güler misin, ağlar mısın? Hakim Bey

Kırk yıl bu vatana hizmet eyledim
Hayatımda hile hurda bilmedim
Böyle bir dönemi asla görmedim
At izi, it izi sarmaş Hakim Bey

On dört yıldır anam babam yanımda 
Onunla yaşadım bu vatanımda
At’a it demek yok imanımda 
Sicilim tertemiz benim Hakim Bey

Anam göçtü, babam kaldı benimle
Konuşurum avuturum dilimle 
Bezini bağlarım kendi elimle
İşte günlerimin özü Hakim Bey

Babam beni bilmez, kimseyi bilmez
Aç olduğun tok olduğun söylemez
Ne söylersem dinler, ama dinlemez
Alzaymır hastası babam Hakim Bey

Üç tanık konuştu birisi kayıp 
Bulmadılar bende ne suç ne ayıp
Devlet müessese açıp kapayıp
Hatayı da bana yıkar Hakim Bey

İrtibatı, iltisak bunlar nasıl hak
Madem Müslümanız dön Kur’an’a bak
Para verip almak, para yatırmak
Bank Asya’ya suç sayıldı Hakim Bey

Kim açtı bankayı, yurdu, okulu
Dönüp de sormuyor bir Allah kulu 
Birinin bunlara düştüyse yolu
Soluğu hapiste alır Hakim Bey

Aldandık dediler, kapandı işler
Bütün bu kurallar garibe işler
Hapishanelerde sönüyor düşler
Buna dur diyecek yok mu Hakim Bey

Memlekette anayasa kanun var
Yaşamsal alanda kurallar koyar 
Kanun koyan aklanmaya hakkı var
Benim hakkım yok mu böyle Hakim Bey

Söylenecek söz çok ama ne çare
Gönlümüze çöktü kor gibi yâre 
Hırsız, katil, zanî gezer avare
Erbab-ı ilm mahpus oldu Hakim Bey

Helâlinden kazan hayır da harca
Aman dikkat eyle hiç girme borca 
Devlet mala mülke fren koyunca
Ekmek bile almak zor be Hakim Bey

KHK'lı isen bir şey yok yok yok
Temiz hava bile görülüyor çok
Açların halinden anlamaz ki tok
Diplomalar çöpe gitti Hakim Bey 

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