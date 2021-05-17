Samanyolu Haber /Gündem / ETİ satılıyor mu? /17 Mayıs 2021 12:28

ETİ satılıyor mu?

ETİ'nin satılacağı iddiaları gıda sektörünü hareketlendirdi. Bisküvi ve çikolata devi Ülker'in en büyük rakibi ETİ'nin sahibi Kanatlı kardeşler arasında ihtilaf olduğu ve şirketin satışı için yabancı bir kuruluşa yetki verildiği iddia edildi.

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ETİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firüzhan Kanatlı ve ETİ Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil şirketi satmak için yabancılarla görüşüyor.
 
Ülker ailesine ait Ülker ile birlikte bisküvi ve çikolata sektörünün en büyük markası olana ETİ’de hisse devri, tamamen satış gibi alternatifler üzerinde duruluyor. İddialara göre yönetim kurulunda Kanatlı kardeşler arasında ihtilaf yaşanıyor. Şirketin kurucusu Firuz Kanatlı’nın 2017 yılında vefatından sonra ihtilafın  arttığı belirtiliyor.

Kanatlı kardeşlerin ETİ’nin satışı için yabancı bir fon ile masaya oturduğu kaydedildi. Aile çoğunluk hissesini satmak ya da yabancı bir marka ile ortaklık mukavelesi imzalamak arasında bir tercihte bulunacak.

Kronos’un edindiği bilgiye göre Avrupalı bir gıda devinin ETİ’nin tamamı için 1,1 milyar dolar (9,1 milyar TL) teklif ettiği iddia edildi. Taraflar anlaşabilirse Türkiye’de şu ana dek gıda sektöründe en yüksek tutarlı devir mukavelesine imza atılmış olacak.

ETİ: 1962 YILINDAN BERİ BİSKÜVİ-ÇİKOLOTA DEVİ

Kurucusu Firuz Kanatlı’nın projesini kendi elleriyle çizdiği ilk tesiste 1962 yılında bisküvi imalatına başlayan ETİ hâlihazırda Ülker ile birlikte Türkiye’nin iki önemli çikolata ve bisküvi markasından biri.

Kanatlı’nın kurduğu ve büyüttüğü Eti, bir dönem profesyonellere devredilse de bugün oğlu Fizuzhan, kızları Gülden ve Aydan Kanatlı tarafından yönetiliyor.

72 farklı ilde 7 binden fazla çalışanı istihdam eden ETİ’nin Eskişehir’deki üretim tesislerinin büyüklüğü 43 bin metrekare. 2019 verilerine göre şirketin yıllık satış hasılatı (ciro) 5,1 milyar TL . 2020 rakamları henüz açıklanmadı, ancak 6 milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
 
190 yurtiçi ve dışı distribütörü bulunuyor. Beş kıtada 40 ülkeye bisküvi-çikolata ihraç eden ETİ’nin yıllık döviz geliri 150 milyon dolar.
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