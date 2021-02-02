Samanyolu Haber /Ekonomi / Siemens, 7 bin 800 çalışanını işten çıkaracak /02 Şubat 2021 20:34

Siemens, 7 bin 800 çalışanını işten çıkaracak

Siemens Energy firması tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde çalıştırdığı 90 binden fazla işçi arasından 7 bin 800 kişinin, 2025 yılına kadar işine son verileceği ifade edildi.

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Almanya’nın Münih kenti merkezli teknoloji devi Siemens Energy’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Geçtiğimiz yılın sonunda 1 milyar Euro zarara giren Simens Energy, fosil yakıt üzerinden enerji üretiminden çekilmeyi planladığını belirtti.

Firma, dünya genelinde çalıştırdığı 90 binden fazla işçilerinden 7 bin 800 kişinin, 2025 yılına kadar işine son verileceğini kaydetti. İşten çıkarılacak kişilerin büyük bir bölümünün ise, Gaz ve Enerji bölümünde yaşanılan zarar neticesinde idari kadrodan oluşacağı kaydedildi.

Simens Energy Yönetim Kurulu Başkanı Christian Bruch yaptığı açıklamada, enerji pazarının hızla değiştiğini ve bu durumun fırsatlarla birlikte zorlukları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Tasarruf programı ile rekabet gücünü artırmak istediklerini kaydeden Bruch, Münih’te bulunan firma merkezini Berlin’e taşıyarak firmanın, tasarruf tedbirlerinde planladığı şekilde ilerlemeye devam edeceğini açıkladı. 
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