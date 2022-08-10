Samanyolu Haber /Gündem / 'Sıfır ikilci el' araç ticareti yapanlara soğuk duş /10 Ağustos 2022 12:18

'Sıfır ikilci el' araç ticareti yapanlara soğuk duş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır araç satışı için planlanan yeni uygulamayı resmen duyurdu. Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" ifadelerine yer verdi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri’de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe fiyat  artışlarının önüne geçilmesi için planlanan yeni düzenleme ilişkin açıklamalar yaptı.

Yönetmeliğin hazır olduğunu söyleyen Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi. 

Şirketlerin, galerilerin ve rentacar’ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceği bilgisinin yer verildiği açıklama şöyle:

“Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız” dedi.
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