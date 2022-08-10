İslami Dayanışma Oyunları'nda tribünler boş kaldı

İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir düzenlenen ‘İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da yapılıyor.







56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9 gün sürecek uluslararası olimpiyatın resmî açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Büyükşehir Stadyumu'nda dün gerçekleşti.





Gazete Duvar'ın haberine göre tarihinde ilk kez geniş katılımlı bir organizasyona sahne olan Konya’da sporcular; atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik, hentbol, masa tenisi gibi 24 branşta yarışırken, müsabakalar kentin birbirinden bağımsız noktalarında yer alan 13 tesiste yapılıyor.





‘ADINDA ‘İSLAMİ’ KELİMESİ GEÇSE DE SPORCULAR İÇİN MÜSLÜMAN OLMA ŞARTI YOK’

Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (NOCI), Zaho bölgesine yapılan saldırı sonrası müsabakalara katılmama kararı almasıyla gündeme oturan ‘İslami Dayanışma Oyunları’, aslında 2021 yılı için planlanmış, ancak Covid-19 salgını nedeniyle 9-18 Ağustos 2022 tarihine ertelenmişti.





Bu yüzden oyunlara özel tasarlanan lale biçimindeki logoda yer alan 21 sayısı oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021 yılını simgeliyor. Oyunların resmi adında ‘İslami’ kelimesi yer alsa da yarışmalara katılan sporcular için Müslüman olma şartı bulunmuyor.





TÜRKİYE YARIŞI BİRİNCİ GÖTÜRÜYOR

‘İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye’yi aralarında olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan isimlerin de yer aldığı 461 sporcu temsil ediyor. Müsabakalarda yarışacak isimler arasında okçulukta Olimpiyat Şampiyonu olan Mete Gazoz, jimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı, paralimpikte ise Sümeyye Boyacı bulunuyor. 5 Ağustos'tan bu yana devam eden müsabakalarda Türkiye, şu ana kadar 16 altın, 13 gümüş, 9 da bronz madalya alarak toplam 38 madalya ile birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi İran, Kazakistan ve Özbekistan izliyor.





ORGANİZASYON ÜLKE ÇAPINDA İLGİ UYANDIRMADI, KENT BOŞ KALDI

Önceki yıllarda Endonezya ve Azerbaycan’da düzenlenen ‘İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin yapıldığı Konya’da resmi açılış dün gerçekleşse de bazı branşlardaki yarışlar 5 Ağustos'tan bu yana devam ediyor.





Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oyunların tanıtımı günler öncesinden medya aracılığıyla tüm Türkiye’ye yapılırken, Konya halkı için de kentin farklı noktalarına asılan ve üzerinde sadece oyunların tarihleri bulunan afişler aracılığıyla yapıldı. Ancak tüm tanıtım faaliyetlerine rağmen uluslararası organizasyon ülke çapında ilgi uyandırmazken, kent halkını da içine çekemedi.





Normal zamanda 2 milyonu aşkın nüfusu ile kalabalık kentler arasında yer alan Konya’da uluslararası bir organizasyonun izini, sadece bazı bölgelere asılan afişlerde görmek mümkünken, kent de tabiri caizse sessizliğe gömülmüş durumda. Bu sessizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 42 bin kişi kapasiteli stadyumda yapılan görkemli açılış ile kısmen bozulsa da törene olan ilgi devam eden spor müsabakalarına yansımadı, tribünler boş kaldı.





Açılışı yapılarak stardı verilen oyunların dün yapılan müsabakalarında Senegal ile sahaya çıkan Türkiye Kadın Hentbol takımını izlemeye gelenlerin sayısı bir elin parmağını geçmezken, masa tenisi, bocce gibi müsabakalara da hiç katılım olmadı.





Öyle ki oyunlarda görevli bir personel, organizasyonun kötü olduğunu, tanıtım faaliyetlerinin sadece Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun medyadaki açıklamaları ile kente asılan afişlerden ibaret olduğuna vurgu yaptı, “Aslında zamanları vardı; ancak yine son dakikaya kaldı işler ve böyle bir organizasyonun tanıtımı yapılamadı” dedi.







