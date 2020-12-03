Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi önce 5,2 daha sonra depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken can ve mal kaybı yok.
Vali Hacıbektaşoğlu: Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.
?Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.