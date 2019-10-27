Şili Devlet Başkanı Pinera eylemlerin ardından bütün bakanların istifasını talep etti

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, bütün bakanların istifasını talep ettiğini duyurdu.





Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, daha önce açıkladığı ekonomik yardım paketine işaret ederek, halkın taleplerini ve vermek istediği mesajı ciddiyetle dikkate aldığını söyledi.





'ACİL DURUMUN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM'





Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Pinera, "Yeni bir döneme başlamak ve yeni talepleri karşılayacak yeni bir kabine kurabilmek için bütün bakanlardan istifa etmelerini istedim." dedi.





Sebastian Pinera, ülkede şiddet olaylarının baş göstermesinin ardından bazı bölgelerde ilan edilen ve güvenliğin askere devredilmesini kapsayan "acil durumun" kaldırılmasına ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:





"Eğer içinde bulunduğumuz durum uygun olursa, Şili halkının istediği ve hak ettiği üzere pazar günü (yerel saat ile) 00:00 itibarıyla ilan edildiği bütün bölgelerden acil durumun kaldırılmasını isteyeceğim."





Pinera, su kullanımı ve otoban ücretlerinde indirime gidileceğini de sözlerine ekled