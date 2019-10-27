Saray’ın ofislerine 330 milyon bütçe

2018 yılında kurulan ve önceki gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tüm kamu kurumlarının üzerinde etkili olabilecek şekilde yetkilendirilen Cumhurbaşkanlığı ofislerine toplam 330.2 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.





Birgün'de yer alan habere göre 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı, 155.5 milyon TL ile Yatırım Ofisi alırken Dijital Dönüşüm Ofisi’ne yapılacak Hazine yardımı 80.5 milyon TL olacak.

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağını planlamak ve Türkiye’nin insan kaynağı envanterini çıkarmak ile görevlendirilen İnsan Kaynağı Ofisi’nin bütçesi, 2019 yılına oranla yüzde 711 artırılacak. Buna göre, 2019 yılında başlangıç ödeneği 8.5 milyon TL olan ofise 2020 yılında 69 milyon TL aktarılacak.





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FİNANS OFİSİNİN BÜTÇESİ BEŞ KAT ARTACAK





2019’da 5 milyon TL başlangıç ödeneği verilen Finans Ofisi için 2020 yılında 25.2 milyon TL Hazine yardımı teklif edildi. İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni tamamlamak ile görevlendirilen Finans Ofisi, bütçesini, “Faizsiz finans konularında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak araştırma yapmak” için kullanacak.





STRATEJİ BAŞKANLIĞI’NA 9 MİLYAR TL





Ofislerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara da büyük paralar aktarılacak. 2018 yılında kurulan ve Naci Ağbal’ın başkanı olduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın bütçesi 2020 yılında yüzde 3 bin 381 artırılacak. 2019 yılında 260 milyon TL başlangıç ödeneği olan kurumun 2020 yılı bütçesi 9 milyar TL’ye çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesi ise 368 milyon TL olarak belirlendi. Başkanlığın bütçesinde 2019 yılına oranla 2020 yılındaki artış yüzde 6,9 olacak. İletişim Başkanlığı’na 2020, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 1.1 milyar TL aktarılacak.





CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BİR YILDA 313 PERSONEL





Cumhurbaşkanlığı’nın personel sayısı da Haziran 2018’den Haziran 2019’a 313 arttı. 2018’in ilk yarısında 2 bin 374 olan personel sayısı 2019’un ilk yarısının sonunda 2 bin 687’ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan 2 bin 687 personelin bin 718’ini sözleşmeli çalışanlar oluşturdu.





PERSONELE 329.8 MİLYON TL ÖDENEK





Cumhurbaşkanlığı personeli için 2020 yılına ilişkin 329.8 milyon TL ödenek teklif edildi. Sosyal güvenlik giderlerinin personel için öngörülen ödenek içindeki payı ise 37.8 milyon TL oldu. Tedavi ve ilaç giderleri için 3 milyon TL ödenek ayrılan Cumhurbaşkanlığı’nın toplam mal ve hizmet alım giderlerinin ise 1.6 milyar TL olacağı belirtildi.





2020 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan bazıları için 2020 yılı için teklif edilen bütçe şöyle:





Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, 2.1 milyar TL,

Devlet Arşivleri Başkanlığı, 101.6 milyon TL,

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 157.3 milyon TL.

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