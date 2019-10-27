Rusya'dan ABD'ye petrol tepkisi: ABD’nin yaptığı haydutluktur!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu kararın petrol sahalarının IŞİD militanlarının eline geçme ihtimalini önlemek için alındığını açıklamıştı.

Cumartesi günü bir düzinenin üzerinde araçtan oluşan bir Amerikan askeri konvoyu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sınır kenti Kamışlı'nın güneyinde ilerlerken görüldü. Konvoyun petrol zengini Deyr el Zur bölgesi ya da civardaki bir üsse doğru yol aldığı tahmin ediliyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de konvoyun hareketini rapor etti ve Irak'tan geldiğini bildirdi.

“ULUSLARARASI DEVLET HAYDUTLUĞU”





Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Washington'un şu anda yaptığı şey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirme ve silahlı kontrol altına alma, basit şekilde ifade etmek gerekirse, uluslararası devlet haydutluğudur” dedi.





Konaşenkov, “Suriye topraklarındaki tüm hidrokarbon kaynakları ve diğer minerallerin sadece Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait” olduğunu vurguladı.





Rus sözcü, “Suriye'de ABD'nin bu yasa dışı eyleminin gerçek nedeni, Washington'ın ilan ettiği ideallerden ve terörle mücadele sloganlarından çok uzaktadır” ifadesini kullandı.









Esper'in askeri varlığı arttırma açıklamaları, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi konusunun, Başkan Donald Trump'ın ifade ettiği şekilden daha belirsiz ve karmaşık olduğunun yeni bir sinyali olarak yorumlanıyor.





Trump bu ay içerisinde Suriye'nin kuzeydoğusundan Amerikan askerlerinin çekilmesi talimatı vermiş ve bu kararıyla ülke içinde hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar'dan yoğun eleştiri toplamıştı. Başkan Trump, 2015 yılından bu yana ABD'nin IŞİD'e karşı sahadaki ortağı Kürt güçlere “ihanet etmekle” ve Türkiye'nin operasyonuna “yeşil ışık” yakmakla suçlanmıştı. Trump Suriye'nin güneyinde 300'e kadar asker bırakacağını açıklamış, daha sonraysa Esper petrol sahalarını korumak için Suriye'nin güneydoğusunda başka bir ek birliğin konuşlanmasının düşünüldüğünü belirtmişti.