Şili'deki olaylar ligin erken bitmesine neden oldu: Şampiyon ise...

Şili Futbol Federasyonu, "ülkedeki olaylar ve kaos" gerekçesiyle kulüp başkanlarının da onayını alarak bitime 6 hafta kala ligleri bitirme kararı aldı.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre ligde geride kalan 24 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 53 puanla ligin zirvesinde yer alarak en yakın rakibi Colo Colo'ya 13 puan fark atan Universidad Catolica, son 6 hafta oynanmadan şampiyon ilan edildi.





Universidad Catolica, şampiyon ilan edilmesinin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı, "Başka bir sonun olmasını isterdik" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, kulübün 53 puan topladığı ve en yakın rakibine 13 puan fark atarak yüzde 74'lük başarı performansı sergilediğine vurgu yapıldı.





Öte yandan ligin son iki sırasında yer alan Iquique ve Universidad Concepción'un küme düşmeyeceği, alt ligden de Premier Lig'e yükselme olmayacağı bildirildi.