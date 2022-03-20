Silivri'de gardiyan ve 2 müdür mahkeme kurup, mahpusların denetimli serbestliğini gasp ediyor

Silivri 6 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan mahpusların denetimli serbestlik hakları, eğitim ve psikolog birimlerinin olumlu raporlarına rağmen cezaevi yönetimi tarafından engelleniyor.







Cezaevi müdürü ve başgardiyan, kendilerini mahkeme yerine koyarak mahpuslara dava dosyalarından kişisel sorular soruyor ve olumsuz rapor vererek denetimli serbestlik hakkını yakıyor.





Kronos’da yayımlanan habere göre; denetimli serbestlik için yapılan görüşmelere çoğu kez cezaevi müdürü M. K.’nın yerine 2. müdür giriyor, soruları çoğunlukla başgardiyan Y. soruyor.





GARDİYAN VE 2. MÜDÜR CEZAEVİNDE MAHKEME KURUYOR

Edinilen bilgilere göre, yakın zamana kadar denetimli serbestlik için oluşturulan kurulda ve pişmanlık dilekçesi imzalatmaya çalışan diyanet görevlisi artık kurulda yer almıyor. Görüşmeyi başgardiyan ve cezaevi müdürü yapıyor. Yasalara aykırı olmasına rağmen mahpuslara dava dosyalarının içeriğine dair “Bylock kullandın mı?” “Telefonuna kim yükledi?”, “Bank Asya’ya neden para yatırdın?” gibi sorular soruluyor. Cezaevinde tekrar mahkeme kuruluyor ve yargılama yapılıyor.





İNFAZ HAKİMLİKLERİ MAHPUSLARI, SİLİVRİ HAKİMİ CEZAEVİNİ HAKLI BULUYOR

Cezaevi Gözlem Kurulu’nun mahpuslarla ilgili değerlendirmeyi 3 ayda bir yapması gerekirken bu süre 1 yıla kadar çıkıyor. İnfaz hakimliği itirazları haklı bulurken Silivri hakimlerinden S. Y. gözlem kurulunu haklı buluyor. Denetimli serbestlikten hakkı engellenen mahpus fazladan bir yıl cezaevinde tutuluyor. Bu uygulamanın sadece Silivri 6 Nolu’da uygulandığı da belirtiliyor.





SİYASİ TUTUKLULAR GÖRÜNTÜLÜ ARAMADAN YARARLANDIRILMIYOR

Silivri 6 Nolu’daki ihlaller bunlarla da sınırlı değil. Koğuşların içerisine kurulan ve hem görüntülü hem de sesli görüşme olanağı sağlayan telefon kulübelerinin haftada sadece 10 dakika kullanılmasına izin veriliyor. Adli suçlular için bu süre haftalık 30 dakika. Yakını görüşe gelemeyenler için de ekstra 30 dakika veriliyor ancak siyasi tutuklular bu haktan yararlandırılmıyor.





Silivri 6 No’luda kitap alımları da kısıtlı. Normal şartlarda 2 ayda bir ilk kapalı görüşte 7 kitap kabul ediliyor. Yasaya aykırı bu sınırlamayı aşan şekilde iki ayda sadece 1 kitaba izin veriliyor.





SICAK SU VERİLMEDİ, KETTLE’DA SU ISITTILAR

Mahpuslara aylarca sıcak su verilmiyor. Mahpuslar kettleda su ısıtarak banyo yaptıkları için yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kalıyorlar. Silivri’de 6 No’lu Cezaevi’nin dışında bu uygulamalar yok. Diğer cezaevlerinde mahpuslar dış kantinden istediklerini alabilirken, 6 No’luda yumurta bile yok.