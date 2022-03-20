Samanyolu Haber /Gündem / 'Sokaklar Rus askerlerinin cesetleriyle dolu' diyen Zelenski sayıyı açıkladı /20 Mart 2022 13:31

'Sokaklar Rus askerlerinin cesetleriyle dolu' diyen Zelenski sayıyı açıkladı

Rusya'nın kayıpları tartışılırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni bir açıklama geldi. Rus halkına seslenen Zelenski ölü Rus asker sayısını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin 25. gününde Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu sabah saatlerinde Rus halkına seslenerek, savaşta 14 bin Rus askerinin öldüğünü ve sokakların Rus askerlerinin cansız bedenleriyle dolup taştığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında 25. güne girilirken, müzakere masalarından çıkmayan somut sonuçlar sonrası Rusya saldırmaya Ukrayna ise ülkeyi savunmaya devam ediyor.

ZELENSKİ: FARK ETMİYOR MUSUNUZ KAYIPLARINIZIN YOKLUĞUNU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu sabah saatlerinde Rus halkına seslendiği bir konuşma gerçekleştirdi. Savaşta 14 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ve cansız bedenleri kimsenin almadığını belirten Zelenski, "14 bin anne, baba, eş, çocuk, akraba ve arkadaş. Fark etmiyor musunuz kayıplarınızın yokluğunu?" dedi. Ayrıca Zelenski, sokakların askerlerin cansız bedenleriyle dolup taştığını da ifade etti.

562 RUS ASKER ESİR ALINDI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti. Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

RUSYA, YENİDEN HARKOV'U VURUYOR

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 24 gündür aralıksız sürerken, Rus birliklerinin Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almasının ardından can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kenti de bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı.

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