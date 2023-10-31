Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES) limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı.



Şimşek, yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesi sistemine geçileceği bildirirken bankalar ve finans kurumlarını ayrı tutacaklarını bu kurumlara enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını söyledi. Şimşek, kapı kapı dolaşıp kimseden para istemediklerini de savundu.



Bakan Şimşek, bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı. Programdakiler dışında yeni bir kamu kurumunu özelleştirmeye almayacaklarını belirten Şimşek'e muhalefet milletvekilleri, “Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız” karşılığını verdi.



Şimşek'in özelleştirileceğini söylediği köprü ve otoyollar geçmişte kamu kaynaklarıyla yapılan başta İstanbul-Ankara otoyolu ile İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere özel sektörün işlettiklerine göre çok daha ucuz tarifelerin uygulandığı ulaşım ağlarını kapsıyor. Özelleştirmeleri halinde bu yol ve köprülerin fiyatının da olağanüstü artması bekleniyor.



“KAPI KAPI DOLAŞIP PARA İSTEMEDİK”



Bakan Şimşek, muhalefet milletvekillerinin ‘Kapı kapı dolaşıp Arap ülkelerinden para dileniyorsunuz' şeklindeki eleştirilerine de yanıt verdi. Bugüne kadar Suudi Arabistan, Katar, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeye ziyaretleri olduğunu, ancak buralarda sadece uyguladıkları ekonomi programını anlattığını söyledi. Hiç kimseden kapı kapı dolaşıp para istemediğini ifade eden Şimşek, bu görüşmelerin çoğuna konuşmacı olarak davet edildiğini belirtti.



Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını belirtirken, bugün aldıkları önlemlerin 18 ay sonra sonuç verdiğini, aylık enflasyonda düşme olsa da yıllık enflasyondaki düşüşün gelecek yılın ortalarını bulacağını bildirdi.



Şimşek, kara parayla mücadele konusunda gri listeden çıkmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, “Bu konuda bir husus kaldı. O da kripto varlıklarla ilgili. Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemeyi Meclisimize sunacağız. Tek konu bu kaldı” dedi.