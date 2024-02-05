Şimşek’e göre enflasyondaki aylık yükseliş ‘geçici etkilerden’

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG aylık enflasyonu yüzde 9,38, yıllık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıklamıştı. TÜİK’e göreyse aylık enflasyon yüzde 6,7, yıllık enflasyon yüzde 64,86. TÜİK, 2023 enflasyonunu yüzde 64,77 olarak duyurmuştu. Merkez Bankası’nın 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 36.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları hakkında konuştu. Şimşek, bu ayki enflasyonun ‘geçici etkilerden’ kaynaklandığını belirtirken yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında belirgin oranda düşeceğini söyledi.





Twitter hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları söyledi: “Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.”