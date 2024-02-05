Gribe karşı ne yemeli?

Forbes’in haberine göre bizi bakteri, virüs ve diğer faktörlerin neden olduğu hastalıklardan koruyacak tek bir gıda veya takviye yok. Ancak iltihabı azaltan ve antioksidan aktiviteyi artıran çeşitli besleyici gıdaları tüketmek bağışıklık tepkimizi güçlendiriyor.





Uzmanların önerdiği en iyi yiyeceklerden birkaçı şöyle:





Et suyu bazlı çorbalar





Çorba, hem pratik bir seçenek hem sağlığınıza yararlı. Örneğin tavuk çorbası, temel besinler ve suyun bir karışımını sunarak sindirimi kolaylaştırıyor. Tavuktaki bağışıklık sistemini destekleyen protein ve çinko minerali de cabası.













Susuz kalmamanın soğuk algınlığı gibi sorunlarla doğrudan mücadele etmeye yardım edebileceğine dair hiçbir kanıt olmasa da 2020 tarihli bir incelemeye göre sıcak sıvıları yudumlamak insanı gevşetiyor. Özellikle ebuharın solunması, sıcaklık ve nem sayesinde burnu kaplayan mukoza zarları rahatlıyor.





Turunçgiller

Dr. Laing, C vitamini zengin portakal, greyfurt ve limon gibi turunçgillerin tüketilmesini öneriyor. C vitamini sadece zararlı serbest radikalleri nötralize etmeye yaramıyor, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin üretiminde de rol oynuyor.













C vitaminini artırmak soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltmasa da semptomların süresini kısaltıp zatürre gibi diğer enfeksiyon türlerine karşı koruma sağlayabiliyor.





Muz





Muz sindirimi kolay ve potasyum açısından zengin bir meyve. İshal veya kusmanız varsa elektrolitlerin yenilenmesin için özellikle yararlı. Dahası 2022 tarihli bir araştırmaya göre akut ishalli beş yaşın altındaki çocuklara pişmiş muz takviyesi yapmak ishal süresinin kısalttığı gibi, hastanelik olma riskini düşürüyor ve erken iyileşme sağlıyor. Dahası çocuğun yeniden ishala yakalanmasını yüzde 40 oranında azaltıyor.













Zencefil





Zencefil mide bulantısını hafifletiyor. Dokuz çalışma ve yedi incelemenin analiz edildiği bir makalede zencefilin sabah bulantısı, ameliyat, kemoterapi ve bazı ilaçların neden olduğu bulantı ve kusmayı tedavi etmedeki etkinliği gözler önüne serildi.





Ispanak

“Ispanak, A, C ve E antioksidan vitaminlerini sağlar, aynı zamanda bağışıklık fonksiyonu için önemli bir mineral olan iyi bir demir kaynağıdır” diyor Dr. Laing. Araştırmalar, öğüne ıspanak gibi sebzeler eklemenin bazı rahatsızlıklara karşı koruyucu etkisini de gösteriyor. Dr. Laing, demir emilimini artırmak için ıspanağı C vitamini açısından zengin gıdalarla eşleştirmenizi öneriyor.









Sade pilav veya tost





Sade pirinç veya tost midenizi rahatlatabiliyor. Özellikle diğer yiyecekleri midenizde tutmakta sorun yaşıyorsanız iyi birer seçenek. Zaten pirinç ve tost, BRAT (muz, pirinç, elma ve kızarmış ekmek) diyetinin temel bileşenleri.









Yoğurt





Yoğurt, bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilen faydalı bakteriler probiyotikler açısından zengin. 23 çalışmanın değerlendirildiği bir incelemede, probiyotiklerin soğuk algınlığı ve grip dahil akut üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardım edebileceği sonucuna varıldı.





Nemlendirici sıvılar

Su, bitki çayları ve elektrolit solüsyonları dehidrasyonun önlenmesine yardım ediyor. Hasta olduğunuzda meydana gelebilecek kusma, ishal veya aşırı terleme dehidrasyona neden olabilir. 2015’te yapılan bir incelemeye göre sıvı alımı ve doğru beslenme, çocuklarda akut ishal sonuçlarını iyileştirmede en büyük etkiye sahip olabilir.





Sonuç olarak dengeli bir beslenme programı benimsemek, hastayken iyileşmeyi hızlandırmak ve belirli hastalık semptomlarını hafifletmek için faydalı olsa da ne zaman doktora görünmek gerektiğini bilmek de önemli. Bulantı, ishal ve kusma, gıda kaynaklı hastalıkların belirtileri olabilir; bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bir sağlık uzmanına başvurmayı düşünün.