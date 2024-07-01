Sinan Ateş davasına müdahil olmasına izin verilmeyen MHP'den mahkemeye tepki!

MHP’NİN KATILIM TALEBİ REDDEDİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına avukat İbrahim Etken Yiğit ve Çağrı Can Pak davada taraf olma talebinde bulundu. MHP’nin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle, avukatların katılım talebi oy birliği ile reddedildi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: 'USUL VE YASAYA AYKIRI!'

Duruma, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan tepki geldi.





Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin davaya…

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürüldü. Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün saat 09.00’da Sincan Cezaevi’nde başladı. Dava 5 gün sürecek.Duruşma Ankara Adliyesi’nde görülecekti ancak güvenlik gerekçesiyle Sincan Cezaevi’nde gerçekleşiyor. Cezaevi kampüsünde ve buraya giden yoldayoğun güvenlik önlemleri alındı.MHP’nin katılım talebinin reddedilmesinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre; 'Suçtan zarar gören' gerçek ve tüzel kişiler İlk derece mahkemesindeki kavuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin davaya katılma talebini reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadedini kullandı.CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre ;“Suçtan zarar gören” gerçek ve tüzel kişiler İlk derece mahkemesindeki kavuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler.Yıldız, bir sonraki paylaşımlarında ise şu ifadeleri kullandı:"Özellikle son aylarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne aleni bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılar aslında Türk milletine, onun iradesine ve milyonlarca kişinin demokratik tercihine yapılan bir saldırıdır. Hiç kuşkusuz buna Milliyetçi Hareket Partisi müsaade etmeyecek, tarihi kimliğini, gerçeğini, kendi şahsında milletinin ve devletinin haklarını hukuk içinde koruyacaktır..."