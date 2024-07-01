Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş davasına müdahil olmasına izin verilmeyen MHP'den mahkemeye tepki! /01 Temmuz 2024 15:54

Sinan Ateş davasına müdahil olmasına izin verilmeyen MHP'den mahkemeye tepki!

Sinan Ateş’in katil zanlılarının yargılandığı dava bugün Ankara'da Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki büyük duruşma salonunda görülüyor. Duruşma öncesi MHP avukatlarının katılım talebi reddedildi. MHP'li Feti Yıldız duruma tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürüldü. Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün saat 09.00’da Sincan Cezaevi’nde başladı. Dava 5 gün sürecek.

Duruşma Ankara Adliyesi’nde görülecekti ancak güvenlik gerekçesiyle Sincan Cezaevi’nde gerçekleşiyor. Cezaevi kampüsünde ve buraya giden yoldayoğun güvenlik önlemleri alındı.

MHP’NİN KATILIM TALEBİ REDDEDİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına avukat İbrahim Etken Yiğit ve Çağrı Can Pak davada taraf olma talebinde bulundu. MHP’nin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle, avukatların katılım talebi oy birliği ile reddedildi.

MHP’nin katılım talebinin reddedilmesinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: 'USUL VE YASAYA AYKIRI!'

Duruma, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan tepki geldi.

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre; 'Suçtan zarar gören' gerçek ve tüzel kişiler İlk derece mahkemesindeki kavuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin davaya katılma talebini reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadedini kullandı.

CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre ;
“Suçtan zarar gören” gerçek ve tüzel kişiler İlk derece mahkemesindeki kavuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler.

Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin davaya…

Yıldız, bir sonraki paylaşımlarında ise şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son aylarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne aleni bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılar aslında Türk milletine, onun iradesine ve milyonlarca kişinin demokratik tercihine yapılan bir saldırıdır. Hiç kuşkusuz buna Milliyetçi Hareket Partisi müsaade etmeyecek, tarihi kimliğini, gerçeğini, kendi şahsında milletinin ve devletinin haklarını hukuk içinde koruyacaktır..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Ateş davasına müdahil olmasına izin verilmeyen... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:14