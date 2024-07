Sinan Ateş dosyasında bir MHP'li yöneticinin daha adı geçiyor

Şüpheli araçlardan biri Karacaağaç Yaylası'na gitti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, 06 AT 5021 plakalı Audi marka araçla, tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'dan İstanbul'a kaçırmakla suçlanıyordu. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın makam aracı olduğu belirtilen bu aracı kullanan Yüksel ve Demirbaş'ın bu sırada tetikçiyi kısa süreliğine Bolu'ya bıraktığı iddia ediliyordu.Demirbaş ve Yüksel'in Bolu'daki trafiğiyle ilgili çarpıcı belgeler, Sinan Ateş dava dosyasına girdi. Söz konusu belge, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner'in başında bulunduğu 4 polisin hazırladığı "araştırma tutanağı" oldu.DW Türkçe'nin ulaştığı belgelere göre, Yüksel ve Demirbaş'ın içinde bulunduğu 06 AT 5021 plakalı Audi marka araç, 30 Aralık 2022 tarihinde saat 19.30'da Ankara'dan çıkarak, saat 21.18'de Sakarya Akyazı'dan dönüş yaparak, saat 22.25'te Bolu PTS Server/Düzce Bolu Girişi PTS'den geçti. 14 ABU 634 plakalı beyaz renkli Passat araç ile 14 ABU 171 plakalı siyah Fluence marka araç da saat 22.25'te peş peşe aynı PTS'den geçti.14 plakalı iki araç, saat 22.45 sıralarında peş peşe Bolu-Karacasu PTS noktasından, yani Bolu il merkezinden Seben ilçesine gidiş istikametine yol aldı. 14 ABU 171 marka Fluence araç, Adya Otel'den saat 23.08'den geçerek Karacaağaç Yaylası'na doğru döndü. Yaklaşık 28 dakika sonra aynı araç, saat 23.36 sıralarında Karacaağaç Yaylası yolu istikametinden gelerek Bolu il merkezine ilerledi. 31 Aralık 2022 günü saat 00.05'te 14 ABU 171 ve 14 ABU 634 plakalı araçların peş peşe Karacasu-Bolu benzinlik geçişleri tespit edildi. İki araç Seben ilçesinden Bolu merkeze doğru gitti.Polislerin yaptığı araştırmada 14 ABU 634 plakalı Passat aracın dönemin MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, 14 ABU 171 plakalı Fluence aracın ise Bolu Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Özdemir'e ait olduğu belirlendi.Bu durum, Ankara'daki soruşturma savcılarına bildirildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya imzasıyla, İlhan Durak ve Ramazan Özdemir'in tanık olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Bu isimlerin soruşturma kapsamında tanık olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.Diğer yandan her iki araç, 26 Ocak 2023'te Ankara Emniyeti'ne çekilerek arama yapıldı, parmak izi örneği alındı. İlhan Durak, şu an Ülkü Ocakları Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Durak, 31 Mart yerel seçimlerinde de MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olmuştu.Savcılığın 26 Ocak 2023 tarihli talimat yazısında, yine Bolu'da dosyanın tutuklusu Serdar Öktem'in kullandığı araca eskortluk yaptığı belirlenen 14 AYY 148 plakalı aracı dönemin Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'ün kullandığı belirtildi. Yazıda, Akgül'ün de tanık olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Akgül, 14 Mayıs seçimlerinde MHP Bolu Milletvekili seçilmişti.DW Türkçe'nin daha önce gündeme getirdiği fotoğrafta, iddianamede Serdar Öktem'in kullandığı belirtilen 06 DB 7018 plakalı Passat araç, Bolu'da Karacasu Işıklar'da saat 11.37'de geçerken önünde 14 AYY 148 araç eskort olarak ilerliyordu. Dosyadaki belgelerde, söz konusu aracı dönemin Bolu Ülkü Ocakları Genel Başkanı İsmail Akgül'ün kullandığı belirtildi. Ancak o araçta Serdar Öktem'in değil Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı'nın yer aldığı iddia ediliyor.Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in Bolu'ya gelmesinin ardından şüpheli araçların gittiği Karacaağaç Yaylası'nda ise MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babası Mehmet Akgül'ün evi bulunuyor. Yayladaki diğer evlerin metruk halde olduğu polisin yaptığı araştırmada tespit edildi. Tek kullanılabilir evin Akgül'e ait olduğuna dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında cinayetten yaklaşık bir ay sonra 26 Ocak 2023 tarihinde bu evde polisler arama yapmıştı. Aynı zamanda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasına ait bu arabada da parmak izi incelemesi yapıldı. İncelemede, Akgül'ün parmak izi tespit edildi. Ancak tetikçinin bu evde kaldığına ve bu araçta taşındığına ilişkin bir delile ulaşılamadı.