Samanyolu Haber /Dünya / Sınavlara kendisi yerine sekiz ayrı dublör sokan milletvekili üniversiteden atıldı /22 Ekim 2019 13:49

Sınavlara kendisi yerine sekiz ayrı dublör sokan milletvekili üniversiteden atıldı

Bangladeş'te kendisi yerine sınavlara girmesi için sekiz 'dublör' tuttuğu belirlenen milletvekili üniversiteden atıldı.

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Bangladeş'te iktidardaki Avami (Halk) Birliği partisinin milletvekili Tamanna Nusrat'ın kendisi yerine üniversitedeki sınavlara dublör soktuğu ortaya çıktı.

Dört sömestirde en az 13 sınavda dublör kullandığı belirtilen Nusrat'ın her sınav için bu kişilere ödeme yaptığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, olay, özel Nagarik Televizyonu'nun haberiyle ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, sınav öncesinde muhabirlerin konuştuğu bir kadın kendisini Tamanna Nusrat olarak tanıtıyor. Bu kişi, kimliği açığa çıktıktan sonra sınavı terk ediyor. 

Bir okul yetkilisi, "dublörlerin" sınavlara korumalar eşliğinde geldiğini belirterek "Aslında birçok öğrenci gerçeği biliyordu. Ancak Nusrat'ın nüfuzlu biri olması nedeniyle kimse sesini çıkaramadı" dedi. 

Açık Üniversite'de okuyan (BOU) Nusrat, parlamentoya geçen yıl seçilmişti.

BOU rektörü M.A. Mannan, "Okuldan kaydını sildik. Çünkü suç işledi. Suç suçtur. Bir daha asla okulumuza kayıt yaptıramayacak" dedi.
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