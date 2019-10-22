Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Yılmaz eşi ve avukatıyla görüştürülmüyor /22 Ekim 2019 13:31

Mustafa Yılmaz eşi ve avukatıyla görüştürülmüyor

Siyah Transporterla kaçırıldıktan 9 ay sonra bulunan Mustafa Yılmaz’ın eşi ve avukatının görüşme talebine Polis, “görüşmek istemiyor” diyerek izin vermedi.

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Siyah Transporterla 2019 Şubat ayında zorla kaybedilen 6 kişiden biri olan Mustafa Yılmaz, 9 ayın ardından Ankara Karapürçek Karakolu’nda ortaya çıktı. Eşi Sümeyye Yılmaz ve Avukatı Hüseyin Aygün’ün yaptığı görüşme talepleri “Ailesiyle de avukatıyla da görüşmek istemiyor.” denilerek polis tarafından reddedildi.


 
Şubat ayında zorla kaybedildikten 6 ay sonra Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde ortaya çıkan dört kişi de aynı gerekçelerle uzun süre aileleriyle görüştürülmemişlerdi. Avukatlarıyla görüşmelerine ise Emniyet’te de Savcılıkta da izin verilmemişti. Dört kişi avukatlarıyla görüştürülmeden tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

MUSTAFA YILMAZ’DA DA AYNI SENARYO
9 aydır eşini ve 2 yaşındaki kızını göremeyen Mustafa Yılmaz’ın ailesiyle görüşmek istemediği şeklindeki polisin açıklaması gerçekçi bulunmazken, avukatı Hüseyin Aygün de duruma tepki gösterdi. Aygün, “Mustafa Yılmaz 245 gün önce ‘kayboldu’.. Resmi görevliler kaçırdı onu.. 245 günlük yasadışı gözaltı bu.. Dün Ankara TEM’de ortaya çıktı. Aileyi temsilen TEM’e gittim. ‘Ailesini de, avukat da istemiyor’ dediler.. Anladık hukuk, yasa, kural yok.. Düzeyi bu kadar düşürmeyin beyler..” dedi.

POLİS “HAİN YURT DIŞINA KAÇTI” DEMİŞTİ
Mustafa Yılmaz’a yönelik polisin tavrı, bulunması için yapılan eylemlerde de kendini göstermişti. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Yılmaz için annesi Nevin Yılmaz’ın oturma eylemini engellemeye çalışan polislerle konuşurken bir polis, “Adam hain, yurt dışına kaçtı” demişti.

Gergeriloğlu ve eşi Sümeyye Yılmaz, polise sert tepki göstermişlerdi.


 
Yılmaz, polisin bu sözlerinden haftalar sonra Ankara Karapürçek Karakolu’nda bulundu.

Şubat ayında zorla kaybedilenlerden, Yasin Ugan, Erkan Irmak, Özgür Kaya ve Salim Zeybek de 6 ay sonra benzer biçimde aniden Ankara Emniyeti’nde ortaya çıkmışlardı. Aşırı zayıflamış ve korkudan konuşamayan dört kişinin önce aileleriyle ardından da avukatlarıyla görüşmeleri engellenmişti.

Dört kişi kendi avukatlarıyla görüştürülmeyince, Ankara Barosu devreye girmiş ve bir görüşme heyeti ayarlamıştı. Ancak Baro’nun belirlediği heyetin de görüşmesine izin verilmedi. Ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilen dört kişi, ailelerinin ve avukatlarının alınmadığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Mustafa Yılmaz için de benzer uygulamanın yapıldığı görülüyor. Yılmaz’ın görüşmek istemediği söylenerek, aile ve avukat görüşmesi engelleniyor.

GÖKHAN TÜRKMEN’DEN HALA HABER YOK
Şubat ayında kaçırılan 6 isimden biri olan Gökhan Türkmen’den ise halen haber alınabilmiş değil. Ağustos 2019’da zorla kaybedilen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç’dan da aynı şekilde haber alınamadı.

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