Sinema dünyasını şoke eden iflas!

James Bond serisinin yapımcısı Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları iflasını verdi. Şirketin arşivi satışa çıkarıldı.





1924'ten bu yana aralarında James Bond başta olmak üzere Hollywood'da pek çok yapıma imza atan Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi bulunuyor.





The Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin piyasa değerinin 5,5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.





Aralarında 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik TV projesi bulunan MGM'nin kütüphanesinde Gone with the Wind'den The Hobbit serisine; The Wizard of Oz'dan Ben Hur'e kadar birçok kült yapım yer alıyor.





Üçüncüsü çekilecek olan Creed'in de MGM'nin iflasıyla birlikte farklı bir stüdyo altında geliştirileceği düşünülüyor.