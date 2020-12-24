Samanyolu Haber /Kültür / Sinema dünyasını şoke eden iflas! /24 Aralık 2020 11:14

Sinema dünyasını şoke eden iflas!

James Bond filmlerinin yapımcısı Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları iflas etti. Şirketin arşivi satışa çıkarıldı.

SHABER3.COM

James Bond serisinin yapımcısı Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları iflasını verdi. Şirketin arşivi satışa çıkarıldı.

1924'ten bu yana aralarında James Bond başta olmak üzere Hollywood'da pek çok yapıma imza atan Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi bulunuyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin piyasa değerinin 5,5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Aralarında 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik TV projesi bulunan MGM'nin kütüphanesinde Gone with the Wind'den The Hobbit serisine; The Wizard of Oz'dan Ben Hur'e kadar birçok kült yapım yer alıyor. 

Üçüncüsü çekilecek olan Creed'in de MGM'nin iflasıyla birlikte farklı bir stüdyo altında geliştirileceği düşünülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinema dünyasını şoke eden iflas! Sonraki Haber >>

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:41:13