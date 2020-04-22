Samanyolu Haber /Dünya / Singapur'da ikinci dalga durdurulamıyor /22 Nisan 2020 20:14

Singapur'da ikinci dalga durdurulamıyor

Koronavirüsü salgınının ilk dalgasını başarıyla atlattığı için model olarak gösterilen Asya ülkesi Singapur'u ikinci dalga çok ağır vurdu. Ülkede bir günde 1426 yeni vaka tespit edilmesiyle, toplam sayı sekiz bin 14'e yükseldi.

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Asya ülkesi Singapur, koronavirüs salgınında uzmanların tüm dünyaya uyarısını yaptığı ikinci dalgayı yaşıyor. Çin’e yakınlığına rağmen bazı önlemleri erkenden alması ve dedektiflik filmlerini aratmayan temas izleme yöntemleriyle ilk dalgada örnek gösterilen Singapur’da, son bir günde rekor sayıda yeni vaka tespit edildi.

Ülkede yapılan son testlerde, 1426 yeni vakanın yakalandığı açıkladı. Toplam sayı, sekiz bin 14’e yükseldi. Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların büyük çoğunluğunun, kalabalık yatakhanelerde yaşayan işçiler arasında olduğunu açıkladı.

İlk dalgayı okulları bile kapatmadan bastıran Singapur’da ikinci dalganın, tedbirlerin erken gevşetilmesi ve ülkenin göçmen işçi nüfusuna yeterince test yapılamaması nedeniyle patlak verdiği belirtiliyor.

Koronavirüsünün geç sıçradığı ülkelerden biri olan Rusya’daysa son 24 saatte dört bin 268 yeni vaka açıklandı. Bir önceki gün yakalanan vaka sayısı altı bin 60 olarak verilmişti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 47 bin 121’e yükseldi.

Salgına karşı stratejisi ile yakından izlenen ve bazı iş yerlerinin açılacağı Almanya’da ise düşüş sürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) yaptığı açıklamada, ülkede son bir günde 1775 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 141 bin 672’ye yükseldiğini duyurdu. Almanya’da son bir günde 110 kişini öldüğü, toplam ölü sayısının dört bin 404’e çıktığı belirtildi.
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