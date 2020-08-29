Samanyolu Haber /Sağlık / Sırada başka yasaklar mı var? /29 Ağustos 2020 21:07

Sırada başka yasaklar mı var?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Yasak sadece nikah, düğün, sünnet değil durumuna göre daha geniş bir alana yayılabilir. Bunu insanların kendileri öngörmeli." dedi.

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Birçok ilin akabinde İstanbul'da da düğün, nişan ve sünnet düğünlerine bazı kısıtlamalar gelirken, yasakların başka alanlar için de geçerli olabileceği belirtiliyor. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Yeni yasaklar kurallara uyulmadığı takdirde zorunlu olarak gelecek. Kurallara uymadığımız takdirde şartlar zorunlu görülürse sadece iller değil, ülke düzeyinde de yasaklamalar gelebilir. Yasak sadece nikah, düğün, sünnet değil durumuna göre daha geniş bir alana yayılabilir. Bunu insanların kendileri öngörmeli." dedi.

"DÜĞÜNLERE DAHA AZ SAYIDA KİŞİ DAVET EDİLEBİLİR"

Öztürk, yeni yasakların başka alanlarda da gelebileceği konusunda uyarıda bulunurken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bir düğün sahibi düğünü çok daha kısa sürede, ölçülü ve fiziki mesafeye uyan şekilde, mutlak çağırması gereken kişileri çağırarak herkesi çağırmadan daha az kişi ile yapabilir. Ziyaretler haberleşerek randevu ile yapılabilir."

"Mayıs aylarında günlük 780'e inen vak'a, kısmi serbestlik, yeni normalle 1.500'lere çıktı." diyen Öztürk, "Yeni yasaklar kurallara uyulmadığı takdirde mecburi olarak gelecek. Bu tabii ki hükûmetin takdiri. Biz sadece bilimsel açıdan bu tip kapanmalara ihtiyaç olabilir diyoruz." ifadelerini kullandı.
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