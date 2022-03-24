Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 'NATO' eylemi /24 Mart 2022 23:43

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 'NATO' eylemi

Belgrad’da, Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasının 23. yıldönümünde ittifaka karşı eylem düzenlendi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Alexandar Djorovich imzası taşıyan habere göre Belgrad’da, Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasının 23. yıldönümünde ittifaka karşı eylem düzenlendi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, 1999 bombardımanlarının yıldönümünde, yıkılan genelkurmay başkanlığı binası önünde, çok sayıda kişinin katılımıyla ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği gerçekleştirildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, birkaç sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla akşam saatlerinde ‘NATO’ya karşıyız’ etkinliği düzenlendi. Şehrin merkezinde, 29 Nisan 1999 gecesi hava saldırısında yıkılan eski genelkurmay başkanlığı binası önünde çok sayıda kişi toplandı.

Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı binalarının karşısında bulunan eski genelkurmay başkanlığı binası hala onarılmadı.

Merkez caddeyi trafiğe kapatan göstericiler Kosova’yla ilgili şarkılar söyledi. Birçok vatandaş ellerinde Rusya bayraklarını taşıdı.

Göstericiler, ‘Sırplar ve Ruslar sonsuza kadar kardeşler’ sloganlarını attı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 'NATO' eylemi Sonraki Haber >>

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:50