Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da /24 Mart 2022 23:48

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da

Beşiktaş işe 1+1 yıllık anlaşaya vardığı belirtilen Fransız asıllı teknik adam Valerien Ismael'in İstanbul'a geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ta sezonun kalan maçlarında da takımın başında olması planlanan Fransız asıllı teknik adam Valerien Ismael'in İstanbul'a geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlı yönetimin Önder Karaveli'yle yolları ayırma kararı almasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, yarın saat 15:00'te Vodafone Park'ta yapılacak imza töreninde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayacak.

Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da Sonraki Haber >>

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:31