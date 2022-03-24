Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da

Beşiktaş'ta sezonun kalan maçlarında da takımın başında olması planlanan Fransız asıllı teknik adam Valerien Ismael'in İstanbul'a geldiği aktarıldı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlı yönetimin Önder Karaveli'yle yolları ayırma kararı almasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael, İstanbul'a geldi. siyah beyazlı yönetimin Önder Karaveli'yle yolları ayırma kararı almasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, yarın saat 15:00'te Vodafone Park'ta yapılacak imza töreninde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayacak.Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.