Samanyolu Haber /Gündem / Şirket kaçtı, millet bahçesi millete pahalıya patladı /12 Kasım 2022 11:14

Şirket kaçtı, millet bahçesi millete pahalıya patladı

AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yerel seçimler öncesi açıkladığı vaatler arasında yer alan ve Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesi ikinci kez ihale edildi. TOKİ tarafından yapılan ilk ihaleyi 28 milyon 420 bin liraya alan firma, stadyumu yıkıp kayıplara karıştı. Yeni yapılan ihalede millet bahçesinin maliyeti yaklaşık 3.5 kat artarak 99 milyon 969 bin liraya çıktı.

SHABER3.COM

Atatürk Stadyumu’nun yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılması için TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapım sözleşmesinin imzalanmasının ardından 2021 yılı Temmuz ayında yapılan ihaleyi, 28 milyon 420 bin liraya Olgun Gür İnşaat ve Öz Arel Elektrik İnşaat isimli iş ortaklığı kazandı. Yeri teslim alan firma, stadyumu yıkmaya başladı.

Ancak, ihaleye göre 24 bin 160 metrekarelik alana yapılacağı belirtilen 28 Kasım 2022 tarihinde teslim edilmesi planlanan Millet Bahçesi şirketin kaçması üzerine yarım kaldı.

Yaklaşık bir yıldır boş kalan alanda hiç bir şey yapmayan firmanın, stadyumdan çıkan hurda malzemeleri de aldığı iddia edildi.

Aynı firma, Adana Millet Bahçesi ihalesini de 43 milyon liraya alıp, stadyumu yıktıktan sonra yarım bırakmıştı.

MALİYET ARTTI
Yaşanan olay üzerine AKP’li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, belediye ait internet sitesinden açıklama yaptı.

Şenlikoğlu, yüklenici firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle Millet Bahçesi’nin inşaatının yarım kaldığını belirterek, firma ile imzalanan sözleşmenin iptal edildiğini ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından projenin yeniden ihale edileceğini dile getirdi. Yeni ihale geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 117 milyon 828 bin 343 lira olarak belirlenen Millet Bahçesi ihalesini Özkoç Limited şirketi 99 milyon 0969 bin 969 lira vererek kazandı.

Şirketin kaçması üzerine yapılamayan Millet Bahçesinin maliyeti böylelikle yaklaşık 3.5 kat artmış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şirket kaçtı, millet bahçesi millete pahalıya patladı Sonraki Haber >>

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:23