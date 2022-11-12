Şirket kaçtı, millet bahçesi millete pahalıya patladı

Atatürk Stadyumu’nun yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılması için TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapım sözleşmesinin imzalanmasının ardından 2021 yılı Temmuz ayında yapılan ihaleyi, 28 milyon 420 bin liraya Olgun Gür İnşaat ve Öz Arel Elektrik İnşaat isimli iş ortaklığı kazandı. Yeri teslim alan firma, stadyumu yıkmaya başladı.







Ancak, ihaleye göre 24 bin 160 metrekarelik alana yapılacağı belirtilen 28 Kasım 2022 tarihinde teslim edilmesi planlanan Millet Bahçesi şirketin kaçması üzerine yarım kaldı.







Yaklaşık bir yıldır boş kalan alanda hiç bir şey yapmayan firmanın, stadyumdan çıkan hurda malzemeleri de aldığı iddia edildi.





Aynı firma, Adana Millet Bahçesi ihalesini de 43 milyon liraya alıp, stadyumu yıktıktan sonra yarım bırakmıştı.





MALİYET ARTTI

Yaşanan olay üzerine AKP’li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, belediye ait internet sitesinden açıklama yaptı.





Şenlikoğlu, yüklenici firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle Millet Bahçesi’nin inşaatının yarım kaldığını belirterek, firma ile imzalanan sözleşmenin iptal edildiğini ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından projenin yeniden ihale edileceğini dile getirdi. Yeni ihale geçtiğimiz günlerde yapıldı.





Yaklaşık maliyeti 117 milyon 828 bin 343 lira olarak belirlenen Millet Bahçesi ihalesini Özkoç Limited şirketi 99 milyon 0969 bin 969 lira vererek kazandı.





Şirketin kaçması üzerine yapılamayan Millet Bahçesinin maliyeti böylelikle yaklaşık 3.5 kat artmış oldu.