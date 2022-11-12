Türkiye'de bugün bir ilk yaşanacak: Gözler 18:57'de

1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin 23. yılı olan 12 Kasım günü ülke genelinde ilk kez bir tatbikat düzenlenecek. Tatbikat, Düzce depreminin de saati olan 18.57'de gerçekleştirilecek. Tatbikat ile vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından mesaj gelecek, televizyonlar ve radyolar aynı anda anons geçecek.







TATBİKAT NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde deprem tatbikatının yapılacağını belirtti.





Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği “çök kapan tutun” tatbikatına ilişkin, “Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız.” dedi.





HAY SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME MESAJLARI İLETİLECEK

Sözcü'nün haberine göre tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının bugün ve yarın da iletileceğini aktardı.







Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57’de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek “Hayati Uyarı Bildirimi” ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.





Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.





“ÇÖK KAPAN TUTUN” HAREKETİ UYGULANACAK



Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:







“Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle ‘ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz’ bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz.”





HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, “Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT’ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız.” dedi.







