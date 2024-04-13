Şirketten açıklama: Teleferik faciasına yıldırım yol açmış

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden biri dün devrildi. Direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalıklara düştü. Bir vatandaş hayatını kaybetti, yedi kişi yaralı kurtuldu.



Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre havada mahsur kalan 184 kişinin kurtarılması için gece boyunca çalışma yürütüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği son bilgiye göre halen beş kabinde 29 kişinin tahliyesine devam ediliyor.



"TARİHİNİ BİLEMİYORUZ"



Teleferiği 2017 yılında inşa eden Anadolu Teleferik, bu cihazın bakım ve onarımını da yapıyor. Anadolu Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Tezcan, direklerin üzerinde bulunan, metal halatın dönmesini sağlayan kauçuk makaranın yıldırım çarpması sonucu patladığını ve facianın bu yüzden meydana geldiğini iddia ediyor.



Bu makaranın, teleferiğin halata sürtünmesini önlediğini ve kaymasını sağladığını kaydederek, şöyle diyor:



- Yıldırım, kauçuğun içini yakıyor. Havanın da sıcak olmasıyla beraber tabi… Kauçuğun içindeki havayı boşaltıyor. Kauçuk olmadığı için metal metale sürtüyor. Kabin direkten geçemiyor. Kabin direğe çarpıyor ve direk devriliyor.



Tezcan, yıldırım çarpmasının ne zaman meydana geldiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor. "Aylar ve haftalar önce olmuş. Bilemiyoruz tarihini" diyor.



"BAKIMDA NEDEN FARK EDİLMEDİ?"



Teleferiğin 19 Şubat-4 Mart arasında yıllık bakımının yapıldığını hatırlatarak, “Kauçuktaki patlak neden bakımda fark edilmedi” diye sordum.



Tezcan, şöyle diyor:



- Yüzeyden gözükmez. Makarasını söktüğünüzde görebilirsiniz. Parça değiştirmeden fark etme şansınız yok. İçine hava basılan bir malzeme değil bu. Dolu malzeme. Hava basılan malzeme olsa, lastiği sönerdi, görürdünüz.



"Bu bir yarık değil mi?" diye sordum.



“Yok, yüzeyden görüntü yok” diye ekliyor.



PARÇA DEĞİŞİMİ YILDAN YILA YAPILIYOR



Yıllık bakımın parça değişimini içerip içermediğini sordum. Şöyle devam ediyor:



- Martta bakım vardı. Kabin bakımı gibi… Parça değiştirmeyi yıldan yıla yapabiliyorsunuz. Kanun gereği süresi var; o sürelerde değiştirebiliyorsunuz.



Tezcan, görmek için teleferik direklerindeki yüzlerce makarayı sökmek gerektiğini ileri sürüyor. Bir direkte 20 kauçuk makaranın bulunduğunu ekliyor.



Aşırı yüklenme ve hızın kazada etkili olup olmadığını sordum. "Yok. Hatta normal hızın altında çalışıyordu. Milyonda bir olabilecek bir şey bu ama oldu" diyor.



Tezcan; haftalık, aylık ve yıllık bakımlarını düzenli yaptıklarını ifade ediyor. Bu şekilde en az 30 teleferik kurup teknik işletmesini yaptıklarını vurguluyor.