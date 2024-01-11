Sivassporlu Yunus Emre Konak resmen Brentfor'da

Sivasspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Yunus Emre Konak, Premier Lig takımlarından Brentford ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



2006 Batman doğumlu futbolcu, 2018'de memleketi Batman'ı bırakarak Sivas'a transfer olmuştu. Genç yetenek, A takımdaki ilk sezonunda henüz 17 maç oynamışken, Premier Lig'in yolunu tuttu.



1955 Batman ve Sivasspor altyapılarında yetişen orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, bu sezon Anadolu ekibiyle profesyonel oldu. Ligde 17 maçta 1329 dakika forma giyen ve 1 asist yapan 1.81 boyundaki Yunus Emre Konak, resmen Brentford'a transfer oldu.



Defansif özellikleri ile öne çıkan Yunus Emre, bu sezon Süper Lig'de kazandığı 44 top çalma ile bu alanda en iyi ikinci oyuncu oldu. Konak, geçtiğimiz yıl, The Guardian tarafından '2006 doğumlu dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği' arasında gösterildi.



Yunus Emre Konak'ın ayrılığını resmen duyuran Sivasspor, "12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak’ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı." ifadelerine yer verdi.



Konak'ın altyapıdaki oyunculara örnek olduğunu belirten Sivasspor, "Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.



SERVET ÇETİN'E TEŞEKKÜR



Öte yandan, sezon başında Yunus Emre'yi A takıma alan eski teknik direktör Servet Çetin'e de katkıları nedeniyle teşekkür edildi:



Yunus Emre’nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin’e teşekkür ederiz.