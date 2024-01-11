Bülent Uygun'dan, Galatasaray'a 'ofsaytımsı' göndermesi: 'Penaltımsı mı?'

Maçtan önce ayrılmak istediklerini söyleyen futbolcular olduğunu söyleyen Uygun, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum verdiğim görevi güzel şekilde başardılar. Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.





Uygun'un 'penaltımsı mı?' yanıtı, geçtiğimiz sezon yine Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan ve VAR hakeminin 'ofsaytımsı' tabiriyle hafızalarda yer edinen pozisyona gönderme olarak yorumlandı.





Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından basın toplantısında yaptığı 'penaltımsı' açıklamasıyla gündeme oturdu.Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ı konuk eden Sivasspor, Kerem Demirbay'ın 45+1'de attığı gole, 86'da Fode Koita'nın penaltı golüyle yanıt verdi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Maçla ilgili değerlendirmesini yapan Bülent Uygun, "Rakibimizi tebrik etmek lazım, iyi bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek maça çıktık. Pozisyonlar bulduk, rakibimiz de buldu. Sonuçta berabere kaldık." dedi.Maçın ardından, basın toplantısı odasına giren Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, oğlunun, geçen hafta 3-1 yeneceklerini bildiğini söylerken, "Ama bu hafta bilemedi. Ne yapalım" diyerek sandalyesine oturdu.Bir basın mensubunun, "Hocam 3 tane penaltısı verilmemiş Galatasaray'ın" sözü üzerine "Ne zaman?" diyen Bülent Uygun, kaşlarını kaldırarak "Penaltımsı mı?" diye sordu.Geçen sezon Sivasspor ile Galatasaray arasında gerçekleşen 16. hafta maçında, ev sahibi takımın attığı gol VAR incelemesinden sonra iptal edildi.VAR merkezi Riva'da bulunan hakemler Özgüç Türkalp ve yardımcısı Bülent Birincioğlu, tartışmalı pozisyonu değerlendirdikten sonra, orta hakem Erkan Özdamar'ı potansiyel ofsayt incelemesi için ekrana çağırdı.Uzun süre farklı açılardan incelenen pozisyonda, üç hakem Sivassporlu oyuncular Robin Yalçın ve Mustapha Yatabare'nin ofsaytta oldukları sonucuna vardı.MHK'nin VAR ses kayıtlarını açıklamasıyla, Özgüç Türkalp'in pozisyon başlangıcında 'ofsaytımsı bir şeyler olabilir' ifadesiyle Erkan Özdamar'ı uyardığı ortaya çıkmıştı. Bu ifade, sosyal medyada özellikle yoğun ilgi gördü ve en çok konuşulan konular arasına girdi. "Ofsaytımsı" terimi kısa sürede popüler bir başlık haline geldi.