Şampiyonluk yarışında Cimbom’a Sivas darbesi: 1-1

Maçın uzatma dakikalarında Sivasspor kalesi önünde üst üste pozisyonları gole çeviremeyen Galatasaray, eksik çıktığı Sivasspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Öte yandan, uzatma anlarında yaptığı faul sonrası Kerem Aktürkoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.





Sivasspor ise, puanını 25'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Sivasspor ligde bir sonraki maçını Samsunspor deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise, evinde Kayserispor'u konuk edecek.





Bu pozisyondan 5 dakika sonra, 22. dakikada, Mertens, uzak mesafeden sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı ancak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden geçen top üst direkten geri döndü.













Galatasaray ceza sahası içinde, Kerem Demirbay'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikada skoru 1-1 yaptı.





Sivasspor ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Halil Dervişoğlu ve Ndombele ile kaleyi yoklayan Galatasaray, iki kez gole yaklaşsa da, kaleci Ali Şaşal'ı geçmeyi başaramadı.





Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, son dakikalarda gelen penaltı golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.İlk yarıda iki topu direkten dönen Galatasaray, 45+1'de Kerem Demirbay'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda, ev sahibi Sivasspor kanat organizasyonlarıyla beraberlik golü arayışına girdi. Oyun sık sık faul düdükleriyle dururken, Galatasaray topa sahip olup skoru korumak isteyen bir yapıya geçti.Kötü zeminin oyunun kalitesine etki etmesiyle, iki takım da organize hücum geliştirmekte zorlanırken, Sivasspor penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Fode Koita, 86. dakikada vuruşu gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 7 maça çıksa da, 50 puanlı lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye yükseldi ve uzun süredir puan puana ilerleyen iki ezeli rakibin mücadelesinde hesaplar değişti.Galatasaray, ilk yarının başında Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens ile gole yaklaştı. İki oyuncu da direği geçemedi.Mücadelenin 17. dakikasında, güzel paslaşmalar sonrasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, vuruşunda topu yan kale direğine nişanladı.Sivasspor kalesi önünde etkili ataklar geliştiren Galatasaray, aradığı golü 45+1'de Kerem Demirbay ile buldu.Wilfried Zaha'nın pasında, Mertens'in üstünden atladığı topu ceza alanı içinde kontrol eden Kerem Demirbay, sol ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, Kerem Demirbay'ın ligdeki ilk golü oldu.Galatasaray'da, Sacha Boey ve Kaan Ayhan, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor deplasmanında sağ bekte, 2005 doğumlu Ali Turap'ı görevlendirdi. Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki Ali Turap, son Konyaspor maçında 1 dakika süre alarak Süper Lig'e adım atmıştı.Ayrıca, Galatasaray'da Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev alamadı.Maçın son anlarında doğru baskısını artıran ev sahibi Sivasspor, penaltı kazandı.Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, maçın duraklama anlarında bir pozisyonda üst üste 3 kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.Maçın sonuna 6 dakika uzatma verilirken, 90+7'de Kerem Aktürkoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonda itirazları nedeniyle sarı kart gören Aktürkoğlu, son dakikada yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına atıldı.Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.Stat: BG Grup 4 EylülHakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk CurbayEMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Charisis (Dk. 51 Abdulkadir Parmak), Kvet (Dk. 46 Ziya Erdal), Barrow (Dk. 66 Rodrigues), Koita (Dk.90 Poungouras)Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül (Dk. 88 Eyüp Aydın), Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 89 Baran Demiroğlu), Torreira, Zaha (Dk. 83 Tete), Mertens (Dk. 69 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Halil DervişoğluGoller: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 86 Koita (penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor)Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)