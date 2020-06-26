Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Polat Alemdar" karakterini oynayan Necati Şaşmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü.
Şaşmaz'ın ziyarete dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması, "Siyasete mi giriyor?’ tartışmalarına sebep oldu.
Sosyal medyada tartışma devam ederken, Şaşmaz'ın son paylaşımı iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Şaşmaz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.