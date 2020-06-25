Samanyolu Haber /Gündem / "Sizi ilgilendirmiyor, faturaları yatırın" /25 Haziran 2020 11:49

"Sizi ilgilendirmiyor, faturaları yatırın"

Türkiye'de elektrik faturalarının erteleneceğine dair oluşan yanlış algıya ilişkin açıklama geldi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası bir afet durumunda elektrik ve doğalgaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesine yönelik uygulamanın koronavirüs dönemini kapsamadığını belirtti.

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ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik' ile ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluşabileceğini söyledi.

Yönetmelikteki detayları açıklayan Çeçen, "Fatura erteleme ve tahsil edilemeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti uygulaması, afet durumunda genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören ve oturulamaz hale gelen yerlerde geçerli olacak. Yönetmelikte görüleceği üzere afetten doğacak zararın doğrudan binaları, tesisleri ve altyapıları etkilemesi gerekmektedir. Bundan dolayı salgın hastalık halinin ilgili yönetmelik ve kanun kapsamında belirtilen afet hallerinden sayılamayacağı belirtilmiştir. Bu durum ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 sürecini kapsamamaktadır" ifadelerini kullandı.

'Salgın hastalık fiziksel yapılara değil halk sağlığına zarar veren bir mücbir sebep halidir'

Çeçen, söz konusu yönetmeliğin 1. maddesinde ilgili afetlerin açıkça belirtildiğini anımsatarak, ertelemenin hayata geçirilebilmesi için deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerin söz konusu olması gerektiğini belirtti.

Fiziksel yapılara hasar verici nitelikte jeolojik, meteorolojik ve toprak altı faaliyetlerden kaynaklanan afet türlerinin bu kapsama girdiğini vurgulayan Çeçen, "Oysa salgın hastalık fiziksel yapılara değil halk sağlığına zarar veren bir mücbir sebep halidir" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren normal süreç işleyecek

Çeçen, ilgili yönetmelik kapsamında olası afet durumlarında tedarik şirketlerinin faturadan kaynaklı finansman maliyetinin gecikme zammını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanlığı tarafından karar verilebileceğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecine geçilerek, mevzuatta yer alan ve geçici olarak durdurulan düzenlemelerin uygulamasına kalınan yerden devam edilecek."
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