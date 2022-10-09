Sizin de başınıza gelebilir: 'Evimde tanımadığım kişiler oturuyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Bize ‘Evimde hiç tanımadığım kişiler var’ gibi ihbarlar geliyor. Mesela Antalya’da bir evde iki kişi beraber kalıyor. İkametlerine baktıklarında hiç tanımadıkları birinin de onlarla kaldığını görüyorlar. Yaptığımız araştırmalarda da bu kişinin aslında Kayseri’de oturduğunu görüyoruz. Ankara’daki bir örneği, dört kişilik bir aile göndermiş. Onlarla beraber kalan beş kişi daha var gözüküyor” dedi.







E-Devlet’te bu şekilde kalan kişilerin “diğer adres” tanımıyla yazdığını aktaran Adıgüzel, “Yabancıların da benzer şekilde evlere kaydedildiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.





‘ÇAPRAZ KONTROL’

Adıgüzel, partiye bu konuda ihbar geldikten sonra neler yaptıklarını da şöyle anlattı:





“Bize gelen isimleri elimizdeki seçmen listeleriyle kontrol edebiliyoruz. Ama 18 yaş altı seçmen listelerinde gözükmüyor ve bize gelen seçmen listeleri her zaman güncel değil. O nedenle elimizdeki verilerle gelen ihbarlar üzerinden çapraz kontroller yapıyoruz. Bu yaşanan e-Devlet yapısı içindeki sistemsel bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir ama her şekilde bu süreci takip etmek görevimiz. Bu hafta içinde bir araştırma önergesi de vererek konuyu takip edeceğiz.”