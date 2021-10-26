Skandal gözaltı gerekçesi

2013 yılında hakimlik ve savcılık sınavlarına birlikte hazırlandıkları gerekçesiyle 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine skandal bir operasyona imza attı. 2013 yılında düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavına birlikte hazırlanan 11 avukatın Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduklarını ileri süren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 avukat gözaltına alınırken 1 avukat adresinde bulunamadı.





Gözaltına alınan avukatların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.